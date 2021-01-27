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Sağlık, Koronavirüs

Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi.

Aşkın Kıyağan   | 27.01.2021
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Viyana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, basına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri testin "(DNA) dizileme" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini söyledi.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu kaydeden Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını vurguladı.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

Önder, "(Testler) 60 ile 90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj." ifadesini kullandı.

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini dile getirdi.

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