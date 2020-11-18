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Sağlık, Koronavirüs

Araştırma 15 ülkede Kovid-19 vaka oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu gösterdi

Yeni bir araştırma, 15 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 18.11.2020
Araştırma 15 ülkede Kovid-19 vaka oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu gösterdi

Ankara

Ulusal Avustralya Üniversitesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Ulusal Avustralya Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve Ikigai Araştırma merkezinden uzmanlar, 11 Avrupa ülkesi ile Avustralya, Kanada, Güney Kore ve ABD'nin toplam 800 milyonu aşkın nüfusunu temel alarak gerçek Kovid-19 vaka sayısını hesap etti. 

Çalışma sırasında Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Kovid-19 vaka sayıları ve virüs kaynaklı ölümler analiz edildi.

Çalışmada, İngiltere, Fransa ve Belçika'da Kovid-19 vaka oranlarının bildirilenin 6, İtalya'da bildirilenin 17 katı olduğu tahmininde bulunuldu.

Araştırmaya göre, Avustralya nisan sonuna kadar 15 ülke arasında en iyi tespit seviyesine sahipken, ağustos sonunda vaka oranının, resmen rapor edilenin 5 katı olabileceği görüldü.

Çalışma ekibinden Profesör Quentin Grafton, "Kovid-19 enfeksiyonlarının birçok ülkede bildirilen vaka sayılarının çok daha fazla olduğunu keşfettik. Bu durumun kontrolü ve enfeksiyon olasılığına önemli etkileri var. Yapılan analiz, İngiltere'de 5,4 milyondan fazla kişinin (nüfusun yüzde 8'inin) koronavirüs ile enfekte olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

Çalışmanın ayrıntıları, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.


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