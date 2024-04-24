Sydney Üniversitesi kampüsünde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Avustralya'da Sydney Üniversitesi'nde yüzlerce Filistin yanlısı öğrenci, kampüste çadırlar kurarak İsrail'in Filistin'e saldırılarına karşı protesto düzenledi.
Ankara
Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, öğrenciler üniversitenin kampüsünde İsrail karşıtı eylem yaptı.
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Öğrenciler, kampüse kurdukları çadırların üzerine "Nehirden Denize", "Silah üreticileriyle ilişkileri kesin", "Özgür Filistin" ve "İlk Columbia sırada USYD (University of Sydney)" şeklinde ifadeler yazdı.
Sydney Üniversitesi'nde protestonun yapıldığı bölgede ayrıca "Gazze ile dayanışma kampı" yazılı pankart açıldı.
Avustralyalı Senatör David Shoebridge'in de katıldığı protestoda, yüzlerce öğrenci üniversitenin, "İsrail üniversiteleri ve silah üreticileriyle bağlarını kesmesini" talep etti.
Öğrenci ve organizatör Jasmine Al-Rawi, protestoların daha yeni başladığını ve eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
Al-Rawi, "Üniversite yönetimi, Columbia, Yale ve Harvard Üniversitesi'ndeki protestoları ve öğrencilerin kitlesel desteğini gördü. Öğrencilerin neler yapabileceğinden korktular bu yüzden protesto düzenlememize izin veriyorlar." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Sydney Üniversitesi, okul politikalarının ihlalinin tespiti halinde disiplin cezası verileceği konusunda öğrencileri uyardı.
Üniversite personeline gönderilen epostada "antisemitik ya da Müslüman karşıtı dil kullanımı dahil her türlü ırkçılık, nefret söylemi, zorbalık ve tacize tolerans gösterilmeyeceği" belirtildi.
Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış, gösterilerde 108 öğrenci gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.