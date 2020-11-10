Euro
9.63
Dolar
8.15
BIST 100
1,243.00
Altın
1,882.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 10.11.2020
Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması
AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti
'ABD'de günlük Kovid-19 vakaları yakın zamanda 200 binin üzerine çıkabilir' uyarısı
ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği

Benzer haberler

Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti

ABD ile DSÖ arasında 'Kovid-19'un kökeni' gerginliği

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 432'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 432'ye yükseldi
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak