Ankara'da 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Ankara
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