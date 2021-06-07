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Sağlık, Koronavirüs

Amerikan Moderna firması, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Kovid-19 aşısına onay istiyor

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'daki gençlere yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onayı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Mücahit Oktay   | 07.06.2021
Amerikan Moderna firması, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Kovid-19 aşısına onay istiyor

New York

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'dan yapılan açıklamada, yaz başlarken Kovid-19 aşısının AB ülkeleri ve Kanada'da, 12 ila 18 yaşlarındaki çocuklarda kullanılması için girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

Moderna Üst Yöneticisi Stephane Bancel, "Kovid-19 aşımızı, Avrupa Birliği'ndeki ergenlerde kullanılmak üzere, Avrupa İlaç Ajansının koşullu pazarlama onayına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kanada'ya da yetkilendirme başvurusunda bulunduk. Aşımızın ergenlerde Kovid-19 ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlemede oldukça etkili olduğu konusunda cesaretlendiriliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, büyük yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında, gençlerin Kovid-19'a daha az duyarlı olduğuna, onları aşılamanın ana nedeninin ise bulaşmayı azaltmak amacı taşıdığına işaret edildi.

Firma ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının halihazırda 12 yaş ve üzeri ergenlere uygulandığı ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) de acil durum onayı için başvuruda bulunmayı planladığını kaydetti.

Geçen ay Amerikan Pediatri Akademisi, ergenler için Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının yetkilendirilmesi konusunda, bu sonbaharda daha fazla okulun yüz yüze eğitime geri dönmesi için aşının "önemli bir araç" olduğunu belirtmişti.

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