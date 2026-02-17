AB: Üye ülkelerle birlikte 2028'e kadar savunma için 800 milyar avro kaynak ayırıyoruz
AB Konseyi Başkanı Costa, Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirterek "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları'na hitap ettiğini kaydetti.
Costa, Avrupa kıtasında "ister Ukrayna ister Grönland'da olsun" uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarına işaret etti.