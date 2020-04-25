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Türkiye, Koronavirüs

ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

Buket Güven   | 25.04.2020
ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan 8'i bebek 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 282 Türk vatandaşını Amerika'dan getiren THY "Kınalıada " uçağı, saat 00.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Ankara Gölbaşı'ndaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına gönderildi.

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