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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Sanela Crnovrsanin   | 21.11.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 58 milyon 260 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 383 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 40 milyon 354 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 285 bin, Hindistan'da 9 milyon 60 bin, Brezilya'da 6 milyon 20 bin ve Fransa'da 2 milyon 109 bine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), salgının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluğun dünya için en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, "Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkeye ilk Kovid-19 aşılarının ocakta geleceğine işaret ederek, "Ülkede, muhtemelen daha önce eşi benzeri görülmemiş bir aşılama kampanyası olacak ve her alandan herkesin tüm enerjisini vermesi ve olağanüstü uğraş göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeni kısıtlamaların uygulanmaya başladığı İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi salgını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

Almanya'nın Essen kentinde Kovid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.

Çin'in, salgın nedeniyle başta Afrika ülkeleri olmak üzere 23 yoksul ülkenin toplam 2,1 milyar dolarlık borcunu ertelediği bildirildi.

Çin'in liman şehri Tianjin'de bulunan Binhai bölgesinde görülen vakalar nedeniyle bölgede yaşayan 3 milyon nüfusun toplu test edilmesine başlandı. Vakaların görüldüğü, apartman kompleksi, ana okulu ve hastane karantinaya alındı.

Sırbistan'da artan vakalar nedeniyle ek tedbirler açıklandı. Bu kapsamda, eğlence yerleri, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinin salı gününden itibaren 10 gün süreyle saat 18.00'a kadar çalışmasına izin verileceği belirtildi. Açık ve kapalı alanda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, toplu taşımanın da yarı kapasiteyle hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Kuzey Makedonya'da hükümet artan vakalar nedeniyle, ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan edildiğini açıkladı.

Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantina gerektirmeyen uçuşlar son günlerde artan vakalar nedeniyle iki hafta ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. 

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