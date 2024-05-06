Filistin Kızılayı: İsrail'in muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişi Refah'tan göç ediyor
Filistin Kızılayı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine muhtemel kara saldırısı sebebiyle binlerce kişinin Refah'tan göç ettiğini açıkladı.
İstanbul
Filistin Kızılayı'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah'taki merkezinden çekilen görüntülerde binlerce Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.
İsrail'in Refah'ın doğu kesimine karadan saldırı hazırlığı yaptığı bölgelerdeki Filistinlilerin göçe zorlandığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Refah'ın doğusuna hava saldırılarını da yoğunlaştırdığı bildirildi.
Filistin Kızılayı, Refah'ın Gazze'deki nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İsrail'in Refah'a karadan saldırı hazırlığı
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.