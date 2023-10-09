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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi yarınki konserini Filistin'e adayacak

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde sahne alacak Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, İstanbul konserini Filistin'e adayacağını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi yarınki konserini Filistin'e adayacak Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, konser öncesi gerçekleştirdiği provalar sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mathlouthi, yarınki konser repertuvarı için özel bir liste hazırladığını belirterek, "Konserde telli çalgılar, yaylı çalgı dörtlüsü, klavye ve davullarla birlikte yüksek enerjili şarkıların yanı sıra elektronik ve romantik şarkılar seslendireceğiz." dedi.

Seyircilere bir takım sürprizler de hazırladığını kaydeden Mathlouthi, "Belki Yavuz Bingöl ile birlikte Türkçe şarkı da söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin özgür yaşama hakkını tüm dünyaya anlatmalıyız"

Mathlouthi, Filistin'de yaşanan olaylardan ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Yarınki konser Filistin'e adanacak. Çünkü Filistin 75 yıldır baskı altında. Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye konserlerinin her zaman çok özel olduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, "Türk dinleyicileri, müziğe başladığımdan bu yana bana her zaman sahip çıktı. Buraya gelmek benim için sıradan bir ziyaretten daha fazlası, evime gelmiş gibi hissediyorum." diye konuştu.

Emel Mathlouthi, seneye çıkarmayı planladığı yeni albümünün turnesinde yine Türkiye'ye gelmeyi ve İstanbul dışında şehirlerde de sahne almayı umduğunu belirtti.

Yarın AKM'de başlayacak "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", 13 Ekim'e kadar sürecek.

Festivalde Kubat, Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç ve Yavuz Bingöl'ün yanı sıra Beninli sanatçı Angelique Kidjo sahne alacak.

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