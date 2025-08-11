Dolar
logo
Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Senegalli sanatçıdan Filistin'e destek için sahilde atlı gösteri

Senegal'in başkenti Dakar'da performans sanatçısı Thierno Gueye, sahilde at üzerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Senegalli sanatçıdan Filistin'e destek için sahilde atlı gösteri Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Sanatçı Gueye, Dakar'ın en kalabalık plajlarından Yoff'ta düzenlediği gösteriye bölgede yaşayan Lebu etnik grubuna ait, ruhsal veya psikolojik rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla yapılan "Ndeup" ritüeliyle başladı.

Ritüel kapsamında kumsalda dans eden ve yerel dillerden Volofça ağıtlar yakan Gueye, elindeki Filistin bayrağıyla ata binerek sahili turladı.


Sahili baştan sona atıyla dolaşan Gueye, AA muhabirine gösterinin amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Senegal'in tarih boyunca daima Filistin'in yanında olduğunu anımsatan Gueye, Senegalli olarak Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşananlara tepki göstermek istediğini dile getirdi.

Gueye, "Senegalli bir genç olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Filistin'e gidip savaşma şansım yok, İsrail'in soykırımını durdurmaya da gücüm yetmez ama en azından Filistin halkının, özellikle de Gazzeli çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek istedim. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırıma karşı, Dakar'ın en kalabalık kamusal alanlarından biri olan ve çocukluğumun geçtiği Yoff Plajı'nda ses çıkarmak istedim." dedi.

Plajdakilerin gösteriyi başta şaşkınlıkla izlediğini ancak Filistin bayrağını görünce alkışladıklarını dile getiren Gueye, bireysel gösterilerine ilerleyen dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

