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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli genç, İsrail saldırıları altında beslediği kedilerin ölmemesi için mücadele ediyor

İsrail'in saldırılarıyla insanlar gibi tüm canlıları açlığa ve ölüme mahkum ettiği Gazze'de 27 yaşındaki Fazıl Nebhan, imkansızlıklar ve tüm tehlikelere rağmen sokaktaki kedileri beslemeye çalışıyor.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Esat Fırat  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Gazzeli genç, İsrail saldırıları altında beslediği kedilerin ölmemesi için mücadele ediyor

Gazze

İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı’nda, devam eden saldırılar nedeniyle zorlu koşulların gölgesinde çevredeki kediler, açlıklarını hafifletmek amacıyla sokağa çıkan Filistinli gencin etrafında toplanıyor.

Söz konusu evcil hayvanların bakımını ve mamasını sağlamak için mücadele eden Nebhan, imkansızlıklar içinde bulduğu bazı işlenmiş konserve etlerle kedileri beslemeye çalışıyor.

Çevresine toplanan kedileri severken, can dostlarından bazıları Filistinli gencin omuzuna atlıyor. Omuzundaki kediyi okşayan Nebhan, elindeki bir parça gıdayla onu nazikçe besliyor.

Hayvanların açlıktan ölmesini görmek istemiyorum"

Filistinli hayvansever AA muhabirine, insanların bile yiyecek ekmek bulmakta zorlandığı bölgede, gıda kıtlığına rağmen kedi ve hayvanları beslemeye çalıştığını anlattı.

"Hayvanların açlıktan ölmesini görmek istemiyorum.” diyen Nebhan, saldırıları öncesinde daha geniş imkanlarla hayvanları beslediğini anımsatarak, zor şartlar altında da hayvanların açlıktan ölmemesi mücadele ettiğini kaydetti.

Gazze’de hayvanların açlıktan ölmemesi için kendi kendine söz verdiğini ifade eden Filistin genç, “Savaş sırasında Nuseyrat Kampı'nda yaşayanlar, gitmek zorunda kaldı. Ama ben ailemin yanında kaldım ve hayvanları açlıktan ölmemeleri için besledim. Çünkü onları besleyecek kimse kalmadı. Bazı kedilerin açlıktan öldüğünü gördükten sonra paramla et aldım. Bunu Allah rızası için yapıyorum.” diye konuştu.

Bazen kedilere yiyecek bir şeyler bulabilmek için Deyr el-Belah’a kadar gittiğini anlatan Nebhan, insanların bile mevcut koşullarda gıda bulmakta büyük zorluklar çektiğine işaret ederek, hayvanlara yiyecek bir şeyler bulmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Filistinli Nebhan, ilaç ve özel tıbbi malzeme eksikliğine rağmen kendi imkanlarıyla hasta kedileri de tedavi etmeye çalıştığını söyledi.

Kendi hayvanat bahçesine sahip olma hayalini kurduğunu ve Gazze Şeridi'nde insanları ile hayvanları yok eden İsrail saldırılarının sona ermesini ümit ettiğini belirten Nebhan, “Gazze'de hayvanlar ve insanlar açlıktan, İsrail’in katliamlarında ve yıkımında ölüyor. İşte bu gördüklerimiz çabucak büyümemizi sağlıyor.” şeklinde konuştu.

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