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İsrail-Filistin çatışması

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Hikmet Faruk Başer  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Istanbul

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 68 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşlar tahsil edilen araç ve otobüsle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.



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