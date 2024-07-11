Filistin'e destek yürüyüşleri sosyal medyada yer alan miniklerden "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.
Bingöl
Solhan ilçesi Halime Pınar Mahallesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yaptıkları yürüyüşün görüntüleri sosyal medyada yer alan çocuklardan Menesse Karahanlı (9), kuzenleriyle beraber İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini göstermek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Melike Avunan (9) da her gün televizyonda Gazze'de ölen kadınları ve çocukları gördüklerini, bu nedenle yürüyüş yaptıklarını belirterek, çocukların ölmesini istemediklerini ifade etti.
Çocuklardan Yiğit Hamza, Çağrı ve Muhammed Tahir Turğut da "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.