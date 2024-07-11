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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'e destek yürüyüşleri sosyal medyada yer alan miniklerden "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.

Rüştü Nesip Çiftçi  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Filistin'e destek yürüyüşleri sosyal medyada yer alan miniklerden "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı Fotoğraf: Rüştü Nesip Çiftçi/AA

Bingöl

Solhan ilçesi Halime Pınar Mahallesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yaptıkları yürüyüşün görüntüleri sosyal medyada yer alan çocuklardan Menesse Karahanlı (9), kuzenleriyle beraber İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini göstermek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Melike Avunan (9) da her gün televizyonda Gazze'de ölen kadınları ve çocukları gördüklerini, bu nedenle yürüyüş yaptıklarını belirterek, çocukların ölmesini istemediklerini ifade etti.

Çocuklardan Yiğit Hamza, Çağrı ve Muhammed Tahir Turğut da "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.


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