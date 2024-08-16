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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

Awad Rjoob, Çağrı Koşak  | 16.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk çocuk felci vakasını doğruladı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

Gazze'de "çocuk felci virüsü" endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

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