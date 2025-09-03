Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattı
Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini tümden işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını açıkladı.
Gazze
Kassam Tugayları, Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde İsrail ordusuna ait araçları "Musa'nın Asası Operasyonu" çerçevesinde hedef aldığını duyurdu.
Yayımlanan görüntüde, Kassam Tugayları, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı.
Görüntülerde, Kassam savaşçılarının İsrail askerlerini taşıyan bir araca yönelik bomba yerleştirdiği, ardından patlatıldığı ve akabinde antitank roketleriyle İsrail tanklarının hedef alındığını gösteren sahneler yer aldı.
Kassam açıklamasında, operasyonda İsrail ordusuna ait araçların "Yasin" roketleri ve otomatik silahlarla hedef alındığı bilgilerine yer verildi.
Kassam, söz konusu operasyon sonucunda İsrail askerlerinden ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi vermedi.
"İsrail'in Gazze'deki operasyonları genişletme kararı asker ve esir kaybına mal olacak"
Kassam Tugayları, resmi Telegram hesabından "Acil Uyarı" başlığıyla Arapça ve İbranice olarak bir video yayınladı.
Videoda, akıbetlerine dair herhangi bir bilgi verilmeyen 45 İsrailli esirin görüntülerinin yanı sıra bir İsrailli esirin üzüntü içinde yüzünü elleriyle kapattığı sahneler yer alıyor.
Kassam Tugayları'nın yayınladığı video mesajında, "Gazze Şehri'ndeki suç operasyonlarınızın kapsamını genişletme kararınızın bedelini, askerlerinizi ve esirlerinizi öldürerek ödeyeceksiniz." ifadesine yer verildi.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini işgal planıyla 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı altında Gazze Şeridi'ne yürüttükleri saldırılarda yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlere yönelik binden fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına sebep olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.