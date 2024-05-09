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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Filistin protestolarının simgesi Totari "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi

Tüm dünyada Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina (Yaşasın Filistin)" şarkısının söz yazarı George Totari, parçayı Anadolu Ajansı için seslendirdi.

Atila Altuntaş  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Filistin protestolarının simgesi Totari "Leve Palestina" şarkısını AA için söyledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Malmö

Totari, 11 Mayıs'taki Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımını protesto etmek için bulunduğu İsveç'in Malmö kentinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in Nasıra bölgesinde doğduğunu söyledi.

İsrail'in 1967'de başlattığı savaşta ülkesinden ayrılarak İsveç'e yerleştiğini anlatan Totari, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te yaşayan, Filistin'in Nasıra bölgesinden sıradan bir vatandaşım. 1973 yılında 'Leve Palestina' şarkısını yazdım. İsrail'in ülkeme yaptıklarını ve yaşananları şarkıyla anlatmak istedim. Çünkü 1967 yılında İsveç'e geldiğimde İsveçliler, İsrail zulmünü bilmiyordu. Politikacıların konuştuğu unutulur, şarkı ise insanların aklında sürekli kalır."

Parçanın dünyaca ünlü olmasına ilişkin Totari, "Çok fazla İsveçli sanatçı arkadaşım oldu ve şarkının bu seviyeye gelmesine çok yardımcı oldular." dedi.

Totari, Filistin destekçisi protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina" şarkısını AA mikrofonlarına seslendirdi.

Malmö'de İsrail'e yönelik büyük gösteriler bekleniyor

Öte yandan, İsrail'in Eurovision'da yer alacağı 11 Mayıs yaklaşırken, Malmö'de 9 ve 11 Mayıs'ta iki ayrı büyük gösteri yapılması bekleniyor.

Aktivistler, Avrupa'nın farklı kentlerinde bir araya gelerek, birlik ve dayanışma içinde Filistin'e destek için yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Gösterilere yüksek katılım beklenirken, durum organizasyon komitesi ve yerel emniyet birimlerince dikkatle izleniyor.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı duyurulmuştu.

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