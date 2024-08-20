Dolar
33.88
Euro
37.69
Altın
2,505.35
ETH/USDT
2,579.60
BTC/USDT
58,850.00
BIST 100
9,982.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor

İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve onlara yapılan soykırıma dikkati çekmek için motosikletiyle diyar diyar geziyor.

Özgür İlhan  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor

Erzincan

"2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yolculuğuna başlayan Cincik, Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak güzergahından Irak’a gidecek.

Filistin halkına destek ve soykırıma dikkati çekme hedefiyle yaptığı yolculukta Erzincan'a ulaşan Cincik, seyahatini 2 ülke 20 şehir gezisiyle tamamlamak istiyor.

Hasan Cincik, AA muhabirine, Gazze’deki soykırıma karşı sessiz kalmamak ve boykot çağrılarını hatırlatmak istediğini söyledi.

İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla motoruyla Ayasofya'dan yola çıktığını iafade eden Cincik, şöyle konuştu:

"İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak toprakları başta olmak üzere toplamda 20 şehre uğrayıp Gazze halkı için farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Şu an Erzincan’dayım. Daha önceki şehirlerde çok ciddi teveccüh ile karşılaştım. Halkımız her daim olduğu gibi bugün de Gazzeli kardeşlerimizin yanında. İnşallah bundan sonraki güzergahım Erzurum, Van, Ağrı ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret edip Irak üzerinden tekrardan Güneydoğu ve inşallah İstanbul’a geri dönüş yapmak istiyorum. Amacım, boykotu hatırlatmak, boykot adına farkındalık oluşturmak. Siyonist İsrail rejimini uygulamış olduğu bu katliam ve soykırıma dur demek adına bir farkındalık oluşturmak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı
Fatih Belediyesi sahipsiz köpekleri topluyor
Ümraniye'de 2 öğretmeni darbeden öğrenci yakını hakkında iddianame hazırlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı

Benzer haberler

İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü

İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü

Kudüs Latin Patriği: (Gazze'de ateşkes anlaşması) Bazı şüphelerim var ama bu son tren

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Netanyahu’nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı

Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor

Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
Hamas'tan, kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlayan ABD Başkanı'na tepki

Hamas'tan, kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlayan ABD Başkanı'na tepki
Gazze'de ateşkes sağlamak için Doha'da yapılan müzakerelerin başlamasından bu yana 168 Filistinli öldü

Gazze'de ateşkes sağlamak için Doha'da yapılan müzakerelerin başlamasından bu yana 168 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet