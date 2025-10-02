Dolar
Sağlık, İsrail’in Gazze saldırıları

DSÖ, Gazze'de 42 bin kişinin “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze’de 167 binden fazla kişinin yaralandığını, bunların 42 bininin “hayat değiştiren” yaralanma niteliğinde olduğunu ve bunun da dörtte birini çocukların oluşturduğunu belirtti.

İslam Doğru  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
DSÖ, Gazze'de 42 bin kişinin “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

New York

Peeperkorn, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

İsrail’in devam eden saldırıları ve insani ihtiyaçların girişini engellemesi nedeniyle Gazze’de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirten Peeperkorn, ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırıları sonucu toplam 167 bin 300 yaralının kayıtlara geçtiğine işaret etti.

Peeperkorn, yaralanan Gazzeliler arasından yaklaşık 42 bin kişinin “hayat değiştiren” yaralanmalarla mücadele ettiğini vurgulayarak, bu insanlar arasındaki her dört kişiden birinin de çocuk olduğunun altını çizdi.

Gazze’deki 36 hastaneden sadece 14’ünün İsrail saldırıları altında kısmen işlevsel kaldığına işaret eden Peeperkorn, rehabilitasyon hizmetlerinin de çok azının faaliyet gösterdiğini ve birçoğunun yakın gelecekte kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Peeperkorn, ayrıca ekim 2023’ten bu yana DSÖ'nün 5 bin 405’i çocuk olmak üzere 7 bin 841 hastayı tedavi etmek üzere Gazze dışında diğer ülkelere tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.

"Gazze'de 1 milyondan fazla insan psikolojik desteğe ihtiyacı olacak"

AA muhabirinin Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle fiziksel olarak yaralananların yanı sıra özellikle çocuklarda oluşan travma ve ruh sağlığı rahatsızlıkları ile ilgili sorusuna Peeperkorn, psikolojik travmalardaki artıştan endişe duyduğunu belirtti.

Peeperkorn, “Gazze'de bu krizden önce acil ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan insan sayısı 485 bin civarındaydı, bunun iki kattan fazla arttığını tahmin ediyoruz. Bugün bir milyondan fazla insanın bir tür desteğe ihtiyacı olacak." dedi.

Ekim 2023’ten önce Gazze’de altı toplum temelli ruh sağlığı merkezi ve bir psikiyatri hastanesi bulunduğunu hatırlatan Peeperkorn, ancak bugün bu merkezlerin ve psikiyatri hastanesinin artık çalışmadığını vurguladı.

