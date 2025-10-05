Dolar
İstanbul’da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü söyledi

ABD'de "Wednesday" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Filistin halkını "kahramanı" olarak gördüğünü belirterek, Filistinlilerin "her şeye rağmen sesini kullanmasının takdire şayan olduğunu" söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Ankara

Fransa merkezli Gala dergisi, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınladığı mülakatta Ortega'ya "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusunu yöneltti.

Ortega, önce annesini, daha sonra Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan."

Ortega, "Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim." dedi.

ABD'de, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" film kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da bu filminin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulanmıştı. Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

