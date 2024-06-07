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Spor, İsrail-Filistin çatışması

6. Etnospor Festivali'nde Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı

Festivalde sahne alan Grup Kıyam, şarkılarıyla Gazze ve Doğu Türkistan'a destek oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
6. Etnospor Festivali'nde Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser veren Grup Kıyam, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri andı.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları gösteren öğelerin yer aldığı festivalde Grup Kıyam, Gazze temalı şarkıları seslendirdi.

Nota sehpası ve gitar kutusuna kefiye asarak sahnede yer alan Grup Kıyam üyeleri, şarkılarında Doğu Türkistan'ı da unutmadı.

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