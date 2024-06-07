6. Etnospor Festivali'nde Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı
Festivalde sahne alan Grup Kıyam, şarkılarıyla Gazze ve Doğu Türkistan'a destek oldu.
İstanbul
6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser veren Grup Kıyam, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri andı.
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları gösteren öğelerin yer aldığı festivalde Grup Kıyam, Gazze temalı şarkıları seslendirdi.
Nota sehpası ve gitar kutusuna kefiye asarak sahnede yer alan Grup Kıyam üyeleri, şarkılarında Doğu Türkistan'ı da unutmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.