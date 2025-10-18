Dolar
logo
Yaşam, insana dair

Yeşilay sayesinde bağımlılıktan kurtulan bireyler el sanatları kursunda hobi ediniyor

Adana'da bağımlılıkla mücadele edenlere yardım eli uzatılan Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), danışanların hobi edinmesi ve sosyalleşmesi için el sanatları kursları da düzenleniyor.

Didem Akın Akçay  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Yeşilay sayesinde bağımlılıktan kurtulan bireyler el sanatları kursunda hobi ediniyor Fotoğraf: Didem Akın Akçay/AA

Adana

Tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenler için merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde hizmet veren YEDAM'da, danışanlara ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek sağlanıyor.

Merkezde görevli psikologlar ile sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları, mahremiyet korunarak yapılan görüşmelerde bireyleri sağlıklı yaşama yönlendiriyor.

Danışanların sosyal yaşama katılımının da önemsendiği merkezde yer alan atölyede, Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerinin eşliğinde el sanatları kursları düzenleniyor.

Atölyede, ahşap ve seramik boyama, tuval çalışması ile bez çanta tasarımı yapan bireyler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Birbirinden renkli ürünlerle süslenen atölyedeki kurslar, bağımlılıktan uzaklaşmaya çalışan kişilerin uyum sürecine katkı sunuyor.

"Hem bireylerin hem ailelerinin yanındayız"

YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Tursine Kılınç, AA muhabirine, el sanatları atölyesinin bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Katılımcıların duygu ve düşüncelerini sanatla anlatabildiğini dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Burada yapılan tuval çalışmalarını, pano tasarımlarını kişilerin evde de devam ettirmelerini sağlıyoruz. Böylece sürdürülebilir şekilde hobi edinmelerini teşvik ediyoruz. Hatta bazen bu beceriler, kişilere maddi kaynak sağlayacak uğraşlara da dönüşebiliyor. Biz 81 ilde 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi olarak hem bağımlı bireylerin hem de ailelerinin yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Alo 115'ten bize kolaylıkla ulaşabilirler."

Kılınç, bağımlı bireylerin "YEDAM'a gidersem sicilime işler mi, e-Nabız'da görünür mü?" gibi kaygılar yaşayabildiğine dikkati çekerek, danışanlar ve yakınlarına gizlilik esaslı hizmet verdiklerini vurguladı.

Merkezde görevli klinik psikolog Mihriban Taşpınar Çağlıyan da "Kullanım miktarının artması, yoksunluk belirtileri, aile ve iş ilişkilerinin bozulması, bağımlılığın en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Bu yüzden tek kullanım dahi bağımlılık riski oluşturabilir." uyarısında bulundu.

