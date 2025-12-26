Dolar
logo
Yaşam, insana dair

Üniversite öğrencileri, kadınlar için anahtarlık şeklinde acil yardım butonu tasarladı

Edirne'de üniversite öğrencileri, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda daha hızlı yardım isteyebilmesi amacıyla anahtarlık şeklinde acil yardım butonu hazırladı.

Hakan Mehmet Şahin  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Üniversite öğrencileri, kadınlar için anahtarlık şeklinde acil yardım butonu tasarladı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Trakya Üniversitesi Mobil Teknoloji Programı 2. sınıf öğrencileri Sevda Başkan ve Gamze Öz, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) esinlenerek, şiddet mağduru kadınlar için pratik bir yardım sistemi geliştirdi.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından öğrenciler, "Sesim Olsun" adını verdikleri yazılımı, anahtarlık aparatına entegre etti.

Küçük ve taşınabilir olarak tasarlanan aparat, mobil uygulamayla eşleştirilerek çalışıyor.

Herhangi bir anahtarlık ya da aksesuara kolaylıkla takılabilen sistem sayesinde kadınlar, tehdit anında tek bir dokunuşla, önceden belirlenen yakınlarına acil yardım çağrısı gönderebiliyor.

Öğrenciler, geliştirdikleri uygulamayla, şiddet mağduru kadınların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyor.

"Yardım düğmesini anahtarlığın içerisine gizledik"

Gamze Öz, AA muhabirine, tasarladıkları sistemin kadınlar için önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi.

Uygulama sayesinde kadınların kendilerini daha güvende hissedeceğini belirten Öz, şöyle konuştu:

"İlk olarak mobil yazılımı geliştirdik, ardından bu yazılımı anahtarlık sistemine entegre ettik. KADES uygulamasında telefondan yardım istenebiliyor ancak telefonu çıkarmak hem zaman kaybı yaratıyor hem de dikkati çekiyor. Biz daha az fark edilen, tehdit anında belli etmeden kendimizi savunma moduna geçebileceğimiz bir sistem geliştirmek istedik. Bu nedenle yardım düğmesini anahtarlığın içine gizledik."

Sevda Başkan ise "Sesim Olsun" uygulamasının kullanımının son derece kolay olduğunu vurguladı.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Başkan, "Uygulamayı telefona yüklüyoruz ve anahtarlık sistemiyle eşleştiriyoruz. Anahtarlık üzerindeki düğmeye basıldığında, daha önce belirlenen numaralara 'Acil durumdayım.' mesajı gönderiliyor. Aynı anda konum bilgisi de iletiliyor. Böylece yakınlarınız size hızlı şekilde ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğretim görevlisi Ahmet Fetullah Yılmaz, öğrencilerin, KADES uygulamasını bir adım ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tehlike anında telefonla yardım istemenin dikkati çekebildiğini anlatan Yılmaz, "Öğrencilerimiz, günlük hayatta herkesin kullandığı bir anahtarlık ya da çanta aksesuarının içine entegre edilebilecek bir sistem tasarladı. Şiddet mağduru kadınların fark edilmeden kolaylıkla yardım isteyebileceği bir uygulama ortaya çıktı." dedi.

Yılmaz, uygulama için patent başvurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

İlgili konular
Benzer haberler

