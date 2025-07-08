Dolar
40.02
Euro
46.94
Altın
3,326.93
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,016.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor

Muğla'da uzun yıllar tekne ve yat turizmciliği yaptıktan sonra tarımsal üretim hayaline yönelen Ömer Çelik, Kocaeli'de 5 dönüm üzerine kurduğu topraksız tarım serasında yıl boyunca yeşillik üretimi gerçekleştiriyor.

Cem Ali Kuş  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Yaklaşık 10 yıl boyunca Göcek'te tekne ve yat turizmi yapan 45 yaşındaki Çelik, hayali olan tarım sistemini kurmak için araştırmalarının ardından Gebze ilçesine bağlı Ovacık köyünde 5 dönüm arazi kiraladı.

Arazide kurduğu topraksız serada kıvırcık, lolorosso, yeşil gül, kırmızı gül, endivyen, kırmızı endivyen cinsi marulların yanı sıra fesleğen, nane ve kuzu kulağı yetiştiren Çelik, ürünlerini İstanbul'daki restoran ve otellere ulaştırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çelik, AA muhabirine, tarım çalışmalarını çok araştırdığını ve tam teşekküllü sera kurduğunu, 40 günlük sürede ürün alabildiklerini söyledi.

Ayda yaklaşık 10 ton hasat yaptıklarından bahseden Çelik, "9 çeşit yeşillik üretimi yapıyoruz. İstersek daha da arttırabiliyoruz. 68 bin ürünümüz şu anda ekili, gün içerisinde yaklaşık 400 kiloya kadar hasat yapıyoruz. Yıl içinde 10 kez hasat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu tarz seraların İstanbul'un sebze ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını, onun için sadece İstanbul'a çalıştıklarını aktaran Çelik, "Burası 5 dönüm, topraklı tarım yaparsak bize 50 dönüm yer lazım yani 10 katı yer lazım ki bu kadar ürün alabilelim senede. Topraklı tarıma nazaran yüzde 90 oranında daha az su harcıyoruz. İlaç kullanmıyoruz." diye konuştu.

"Hasadı yaptığımız gün malı teslim edebiliyoruz"

Çalıştığı işletmelerin ticaretinden memnun kaldığına değinen Çelik, "Burada süreklilik var. Restoranlar, oteller yani son kullanıcıya veriyoruz. Çok memnunlar bundan dolayı. İstanbul'a yakın olduğu için yol lojistiği çok uyguna geliyor. Hasadı yaptığımız gün malı teslim edebiliyoruz, bu da kullanıcının işine geliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, turizm sektörüyle uğraşırken aklının bir kenarında toprakla alakalı bir şeyler yapmak olduğunu dile getirerek, teknolojik topraksız tarımın revaçta olduğunu dile getirdi.

Topraksız tarım serası kurmanın kendileri için hayal olduğunu aktaran Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En iyisini yapmaya çalışıyoruz ve üstüne de yatırımlar yapıyoruz. Göcek'te yat kiralama işleri yapıyorduk. Oradan buraya geldik. Bizim için bir hayal gibiydi. Hep hayalimizde vardı. Gördük, duyduk ve araştırdık. İşin de çok güzel bir yere gideceği belli, topraktan avantajımız var. Sudan dolayı çok büyük avantajımız var. Onun için herkesin yavaş yavaş bu işe dönmesi lazım."

Çelik, kışın kullandığı ısıtma sistemi sayesinde serada üretime ara vermeden devam edebildiğini, bu şekilde çalışmanın ekonomiye katkısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor

Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakın ürün alıyor

"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Marmaris'e geldi

"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Kocaeli'de kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması araç kamerasında

Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapel ayağa kaldırılacak

Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapel ayağa kaldırılacak
Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı

Türkiye Judo Federasyonu, geleceğin olimpiyat kadrolarını yetiştirmeye odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet