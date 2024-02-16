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Spor, insana dair

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu

5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek.

Ali Korkmaz  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu

İzmir

Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı.

Galatasaray altyapısına transfer olan santrfor Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

Burak Tolunay Sekin, 2021 yılında AA'ya yaptığı açıklamada, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.


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