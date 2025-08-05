Dolar
40.69
Euro
46.97
Altın
3,365.75
ETH/USDT
3,640.20
BTC/USDT
114,385.00
BIST 100
10,896.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısına başkanlık ediyor.
logo
Yaşam, insana dair

Kars'ta veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını saha eğitimiyle öğrendi

Zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz ve tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'taki Sarıçam ormanlarında, veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını uygulamalı eğitimle öğrenme fırsatı buldu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Kars'ta veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını saha eğitimiyle öğrendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından organize edilen eğitim kampı, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin farkı illerindeki veterinerlik fakültelerinden eğitim kampına katılan 12 öğrenciye, yaban hayatı gözlemlerinden kapan kurmadan hayvanları uyuşturmaya kadar birçok konu uygulamalı olarak anlatıldı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da yaban hayatına ilişkin önemli detayları ormanlık alanda uygulamalı olarak göstererek öğrencilerin tecrübe kazanmasını sağladı.

Yaban hayatının incelikleri anlatıldı

Emrah Çoban, AA muhabirine, ÜNİDES programı kapsamında Sarıkamış ormanlarında yaban hayatı konusunda eğitimler verdiklerini söyledi.

Sarıkamış ormanlarının yaban hayatı konusunda çok zengin olduğunu vurgulayan Çoban, bu kapsamda veterinerlik öğrencilerine yabanda buluşma kampı düzenlediklerini çünkü yaban hayatı ve iklim değişikliği ile birlikte bu eğitimin önem kazandığını anlattı.

Çoban, "Bu proje kapsamında KuzeyDoğu Derneği olarak yaban hayvanları yakalama ve takip teknikleri, yaban hayatta biyolojik örneklerin nasıl alındığı, fotokapan kullanma teknikleri gibi birçok teknik bilgiyi arkadaşlara aktardık. Aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi'nden hocalarımız yaban hayat rehabilitasyonu, yaban hayvanlarının nekropsisi gibi konularda sunumlar yaptılar. Aynı zamanda Hırvatistan Zagreb Üniversitesi'nden bir hocamız anestezi uygulama tekniklerini anlattı." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de ilk defa uygulandığını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"İnsanlara kendilerini ve yaban hayvanlarını, yaban hayatı yaptıkları işi nasıl doğru aktarabilirler diye sosyal medya ve dijital içerik hazırlama atölyesi düzenleyeceğiz ve en sonunda yapay zekayla bunu bir e-dergi haline getirip, bir çıktısını da oluşturacağız. Bu proje Türkiye'de ilk defa yapılıyor, umarım bundan sonra da projenin devamı gelir."

Saha eğitimleriyle öğrenciler bilinçlendirildi

Proje koordinatörü Uygarcan Çelik ise farklı üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından uzmanlarla beraber uygulamalı eğitimler yaptıklarını anlattı.

Arazide yapılan çalışmaları aktaran Çelik, "Araziye gittik ve birer fotokapan yerleştirdik. Bu fotokapanları projenin son gününde toplayacağız. Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidip kuş gözlemi yaptık. 82 dakika 3 kilometre gezdikten sonra 12 kuş türünü gözlemledik." ifadesini kullandı.

Arazide yapılan çalışmaları en ince ayrıntısına kadar katılımcılara anlattıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Arazide bir yaban hayvanı yakalandıktan sonra -daha doğrusu öncesinde ve sonrasında- neler yapıyoruz onları gösteriyoruz. Öncelikle arabamızı tanıtıyoruz. Arabamız nedir? İçerisi nasıl düzenlenir? Arabanın içinde neler vardır? Bizim için düzen niye önemli? Ekipmanlarımız nelerdir? Bunlardan sonra yakalanmış, kapanda olan bir yaban hayvanının nasıl anesteziye alındığına dair arkadaşlara bilgiler sunduk. Maket olarak hazırlanan ayıya üfleme boruları ile atış yaptık. Ülkemizde veteriner fakülteleri eğitimleri daha çok çiftlik hayvanları, pet hayvanları ve kısmi olarak da yaban hayvanları üzerine. Fakat yaban hayvanları kısmı bir nebze eksik kalmakta ve saha eğitimleri biraz yetersiz kalıyor. Bu sebepten dolayı da biz de böyle bir etkinlik yapmayı planladık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte yatırım grubunun kar vaadine inanan yüzlerce kişi milyonlarca lira dolandırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz
Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı
Wakayama Valisi Miyazaki, Ertuğrul Fırkateyni kazasının Türk-Japon dostluğunun temelini attığını söyledi
Polis Özel Harekat "yeşil vatanı" yangınlara karşı korumak için teyakkuzda

Benzer haberler

Kars'ta veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını saha eğitimiyle öğrendi

Kars'ta veterinerlik fakültesi öğrencileri yaban hayatını saha eğitimiyle öğrendi

Akademisyenler kenelerin hastalık bulaştırma yüzdelerini araştırıyor

Kamp için Hakkari'ye gelen gençler, yörenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı

Nalbant aile, köyleri gezerek atları hasada hazırlıyor

Nalbant aile, köyleri gezerek atları hasada hazırlıyor
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 7 ayda 250 bin ton yük taşındı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 7 ayda 250 bin ton yük taşındı
Gaziosmanpaşa'ya 500 milyon liralık spor yatırımı yapılacak

Gaziosmanpaşa'ya 500 milyon liralık spor yatırımı yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet