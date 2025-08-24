Dolar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, insana dair

Batman'da görme engelli çocuklar serinliğe kulaç atıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Batman'da açılan kursa katılan 8 görme engelli çocuk yaşıtlarıyla birlikte yüzme öğreniyor.

İbrahim Toprak, Şahin Seçen  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Batman'da görme engelli çocuklar serinliğe kulaç atıyor Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Batman'da açılan yüzme kursuna katılan görme engelli çocuklar yaşıtlarıyla serinliğe kulaç atıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Batman'da 15 bin öğrenci ücretsiz yüzme eğitimi alıyor.

Bu yıl ilk kez ailelerin talebi üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce görme engelli çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimi planlandı.

Bu kapsamda 8 görme engelli kız çocuğu haftada iki gün ikişer saat olmak üzere uzman antrenörlerden yüzme eğitimi alıyor.

19 Mayıs Spor Tesisleri Amiri Hıdır İçge, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

Batman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle havuzlara yoğun bir talebin olduğunu anlatan İçge, özellikle bu yıl havanın çok sıcak olduğunu belirtti.

"Ayağını suya koymaya bile çekinen çocuk bugün yüzmeye başladı"

Sıcak hava nedeniyle yüzme kursuna yoğun bir başvuru olduğunu bildiren İçge, şöyle konuştu:

"Çocuklar havuzlarda hem serinliyor hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Bu sene de 19 Mayıs Olimpik Yüzme Havuzu'muza 1500 civarında başvuru oldu. Bu yıl ilk kez görme engelli bireyler de yüzme eğitimi alıyor. Bu yıl 8 görme engelli çocuğumuza yüzme eğitimi veriyoruz. Uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde bire bir eğitim alıyorlar. Çocukların aileleri özellikle bu sene yoğun talepte bulundu."

Özel bireylerin kurs sayesinde sosyalleştiğini anlatan İçge, "Çocuklar ilk geldiğinde çok ürkekti. Bazıları evden çıkamıyordu. İlk günden itibaren sosyalleşmeye başladılar. Daha önce havuza girmeye, ayağını suya koymaya bile çekinen çocuk bugün yüzmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılan doğuştan görme engelli Güldane Met de yüzmeyi öğrenmek için kursa katıldığını söyledi.

Kursların devamlı olmasını isteyen Met, şunları kaydetti:

"Hocamız diğer çocuklara anlatarak, uzaktan koordinat vererek öğretiyor. Bize ise bizzat temas kurarak eğitim veriyor. Bence gören çocuklarla aramızda pek bir fark yok. Gelecek sene bize özel kurs açılmasını istiyoruz. Bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum."

Emine Demir ise havaların çok sıcak olması nedeniyle kursa geldiğini, yaşıtlarıyla havuzda keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

