Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,782.80
BTC/USDT
114,466.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Yunus Kaymaz  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

Londra

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.

Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 280

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 164

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında geniş yer buldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ndeki kazanımları paylaştı
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

MotoGP Macaristan Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet