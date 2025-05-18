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Yaşam, insana dair

Galatasaraylı kadın çiftçinin ördüğü "Osimhen bebeği" yıldız oyuncuya hediye etme hayali gerçek oluyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği" Galatasaray'ın yıldız golcüsüne hediye etmek için sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Murat Asil  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Galatasaraylı kadın çiftçinin ördüğü "Osimhen bebeği" yıldız oyuncuya hediye etme hayali gerçek oluyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray taraftarı 56 yaşındaki, 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'i simgeleyen oyuncuyla özdeşleşen maske detayının da yer aldığı bebek ördü.

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Anadolu Ajansının (AA) "Galatasaray taraftarı kadın çiftçi, ördüğü 'Osimhen bebeği' ünlü oyuncuya hediye etmek istiyor" başlığıyla 15 Mayıs'ta yayımladığı haberin ardından Galatasaray Kulübü yetkilileri, Demir'e ulaştı.

Ligin 36. haftasında RAMS Park'taki Galatasaray-Kayserispor maçına daveti kabul eden ve eşi Kazım ile Kayseri Havalimanı'na gelen Neslihan Demir, ördüğü bebeği hediye etmek ve maçı izlemek üzere İstanbul'a giden uçağa bindi.

"Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim"

Neslihan Demir, uçuş öncesi AA muhabirine, İstanbul'a davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Anadolu Ajansının haberinden görüp, bize ulaştılar. Bizi aradılar, İstanbul'a davet ettiler. Çok mutluyum." dedi.

Osimhen'e ördüğü bebeği hediye etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Demir, "Maçı izleyeceğim, Osimhen'e bebek hediye edeceğim. Hediye edeceğim için de çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yanımda, İncesu'nun yufka ekmeğini, Yeşilhisar'ımızın Soğanlı bebeğini, ördüğüm 'Osimhen bebeği' götürüyorum. Galatasaray için ördüğüm topu götürüyorum. Osimhen'e bizimle kalmasını ısrarla söyleyeceğim, ikna etmeye çalışacağım, bakalım. Kayserili olarak da Kayserispor ligde kalacağı için mutluyum. Galatasaray da şampiyon olacağı için çok mutluyum." diye konuştu.

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