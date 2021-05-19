Eskişehir'de Kovid-19'u yenen anne, entübe durumdayken dünyaya getirdiği bebeğine kavuştu
Eskişehir'de yeni tip koronavirüse yakalanan ve hamileliğinin 26'ncı haftasında sezaryenle doğum yapan anne, tedavisinin ardından hastaneye gelerek kızını ilk kez gördü.
Eskisehir
Hamileliği sırasında Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki Zeliha Hısım, geçen ay Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadının durumu kötüleşince tedavisine Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde devam edildi.
Entübe edilen Hısım'ın hayati tehlikesi nedeniyle sezaryen doğuma karar verildi.
Annesinin hamileliğinin 26'ncı haftasında dünyaya gelen ve "Ayşe" adı verilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde kuvözde tedaviye alındı.
Yaklaşık iki hafta önce sağlığına kavuşup taburcu edilen Zeliha Hısım, önlem amacıyla hastanede tutulan bebeğine kavuştu.
Koruyucu önlemler alınarak Yenidoğan Yoğun Bakım Servisindeki kızını gören anne, bebeğine dokunmanın mutluluğu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.