Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,343.14
ETH/USDT
3,779.70
BTC/USDT
68,510.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi. -VTR-
logo
Yaşam, insana dair

Depremlerden etkilenen İskenderun'da duvarlara ressam dokunuşu

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, afetten geriye kalan görüntüyü değiştirmek amacıyla çevredeki sağlam yapılara ressam Erdoğan Akın tarafından resimler çiziliyor.

Ali Kemal Zerenli  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Depremlerden etkilenen İskenderun'da duvarlara ressam dokunuşu Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Erdoğan Akın, kentte yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasıyla oluşan kötü görüntünün önüne geçebilmek için İskenderun Belediyesi işbirliğinde çalışma başlattı.

Akın, yakınındaki binanın yıkılması sonucu kötü görüntü ortaya çıkan sağlam bir yapı ile caddede bulunan bir duvara resim çizdi.

Daha önce de konteynerlerin dış cephesine çizimler yapan Akın, proje kapsamında duvar resimlerine devam edecek.

Akın, Ulucami Caddesi'nde gazetecilere, depremlerden sonra konteynerlerin dış cephelerine resimler çizdiğini, şimdi de yıkılan binalardan sonra oluşan kötü görüntüleri resimleriyle kapattığını söyledi.

Motive edici resimlerle depremin izlerini bir nebze de olsa silmeye çalıştığını anlatan Akın, "Amacımız insanları bu deprem psikolojisinden çıkarıp sosyal hayata adapte etmek. Onu başardık Allah'ın izniyle. Halkımız bu durumdan memnun." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de depremin izini silmek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Depremin izlerini silmeye çalıştıklarını dile getiren Dönmez, "İskenderun'da depremi hatırlatan her yıkıntı köşeye bir eser bırakma gayreti içerisindeyiz. Bu enkaz görüntüsünün burada durması her geçen vatandaşımıza depremi hatırlatıyordu. Biz bu izleri silip yerine İskenderun'a umut aşılayacak resimler yapıyoruz. Depremin izlerini sildiğimiz cep parklarımızı İskenderun'un her alanında yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu
Ordu'da öğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası "VAR" olarak kullanıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen İskenderun'da duvarlara ressam dokunuşu

Depremlerden etkilenen İskenderun'da duvarlara ressam dokunuşu

Hataylı çocuklar halı sahada sanatla buluşuyor

Hatay'da köpeklerin saldırısına uğrayan kadının kolunda his kaybı oluştu

"Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor

"Proteo"nun adının yaşatıldığı parkurda köpekler ücretsiz eğitiliyor
Hataylı depremzede kadınlar, konteyner kentte sayacılığı meslek edindi

Hataylı depremzede kadınlar, konteyner kentte sayacılığı meslek edindi
Hatay'da depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi ziyaretçi kabulüne başladı

Hatay'da depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi ziyaretçi kabulüne başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet