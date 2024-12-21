Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
98,286.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

Mersin'de klasik araba tutkunu 27 yaşındaki Ogün Burak Şermetoğlu, dedesinin 40 yıl önce sattığı Anadol'u sahibinden devralıp seyahatlerinde ve etkinliklerde kullanmaya başladı.

Yakup Sağlam  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Şermetoğlu, 2 klasik arabanın yer aldığı garajına, geçen yıl vefat eden dedesi Harun Gültekin'in 1984'te sattığı Anadol'u da eklemek istedi.

Anneannesinden edindiği bilgilerin ardından yaptığı araştırma sonucu 1973 model aracın Ankara'da olduğunu belirleyen Şermetoğlu, otomobili 5'inci sahibinden 165 bin liraya satın aldı.

Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Şermetoğlu, 100 bin lira harcayarak aracın bakım ve tamiratını gerçekleştirdi.

Yarım asırlık aracı seyahatlerinde kullanan Şermetoğlu, klasik otomobil etkinliklerine de katılıyor.

"Arabaya özenle bakıyoruz"

Ogün Burak Şermetoğlu, AA muhabirine, aracın, ilk sahibinin dedesi olmasından dolayı manevi değer taşıdığını söyledi.

Anneannesinin de otomobili yeniden görmeyi çok istediğini belirten Şermetoğlu, "Dedem hayatını kaybettikten sonra hatırasını yaşatmak için aracı Ankara'da bulup buraya getirdik. Arabaya özenle bakıyoruz. Klasik araç olduğu için bazı arızaları oluyor ama gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Şermetoğlu, eski araçlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini anlattı.

Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili Anadol'un trafikte ilgi çektiğini dile getiren Şermetoğlu, "Aracı her gördüğümde dedemin gençlik yıllarını yad ediyorum. Trafikte giderken durdurup 'Çok güzel arabaymış, satar mısın?' diyenler oluyor. Bazı kişiler de önünde fotoğraf çektiriyor. Dedemin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar, gelişen teknoloji alanında birlikte çalışma mesajı verdi
Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

AB'de yeni otomobil satışları kasımda düştü

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan birleşmeyi değerlendiriyor

Babasından miras Anadol tutkusunu "Akkız" ile sürdürüyor

Babasından miras Anadol tutkusunu "Akkız" ile sürdürüyor
Geçirdiği kazadan sonra yaşama tutunan küçük Talha, okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Geçirdiği kazadan sonra yaşama tutunan küçük Talha, okuluna kavuşmak için gün sayıyor
6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet