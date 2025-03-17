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Yaşam, insana dair

Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 5 büyükbaş hayvan satın alan kadın, çiftlikteki hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı.

Şener Toktaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden 2002'de mezun olan ve ardından evlenerek 4 çocuk dünyaya getiren Gültepe, çocuklarını büyüttükten sonra eşinin de desteğiyle hayvancılık yapmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne iki yıl önce başvuran Gültepe, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında sunulan 250 bin lira hibe desteğiyle simental ırkı 5 büyükbaş hayvan satın aldı.

Daha sonra kendi imkanlarıyla da 5 hayvan satın alan Gültepe, ilçede kurdukları çiftlikte 2 yılda büyükbaş hayvan sayısını 30'a çıkardı.

Çiftliğinde 100 sağılabilir hayvana ulaşmayı hedefleyen 41 yaşındaki Gültepe, çiftlikte istihdam ettikleri 4 kişiyle günde 2 kez ahıra giderek hayvanlarının bakımını yapıyor.

Ot balyalarını taşıyan, süt sağan ve işçileriyle ahırı temizleyen Gültepe, sağdıkları sütü satışa sunarak gelir elde ediyor.

Gültepe, AA muhabirine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olduğunu ve çalışmadığı için evlenerek 4 çocuk dünyaya getirdiğini söyledi.

Çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle karar alarak 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurduğunu belirten Gültepe, "Projemiz onaylandıktan sonra devletin sunduğu 250 bin liralık hibe desteğiyle 5 büyükbaş hayvan aldık. Kendi imkanlarımızla 5 hayvan daha alarak sayıyı 10'a çıkardık. Şu anda 30 olan büyükbaş hayvan sayımızı daha da yükseltmeyi hedefledik. Hedefimiz 100 hayvana ulaşmak. Süt sığırcılığı adı altında bu işi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Kadınlarımızın hayallerinin peşinde koşmasını diliyorum"

Elde ettikleri sütü ilçede sattıklarını dile getiren Gültepe, hayvan sayısı arttığında soğuk hava depoları kurarak peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerini de üreteceklerini ifade etti.

Sabah erkenden çalışanlarla hayvanların bakımını ve ahırın temizliğini yaptıklarını anlatan Gültepe, "Sabah ve akşam süt sağımını yapıyoruz. Hayvanların yemlerini ve suyunu veriyoruz. Ben de yem ve ot taşıyorum. En büyük destekçim olan eşimle bu işi severek yapıyoruz. Bu işte daha da ilerleyeceğiz. 4 çalışanımız var. Hedefimize ulaşırsak çalışan sayısı da artar." dedi.

Kadınların ayaklarının üzerinde durması ve hayallerinin peşinde koşması gerektiğini vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün kadınlarımızın hayallerinin peşinde koşmasını diliyorum. Bir kadın olarak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunduğum için mutluyum. Ağır olsa da bu işi yapmaya ve hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Hedeflerine ulaşsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Projemi destekledikleri için Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim."

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