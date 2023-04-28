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Yaşam, insana dair

Ata koştuğu sabanla tarlaları sürüp iki oğlunun doktor olmalarını sağladı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki İbrahim Sakallı, ata koştuğu sabanla çift sürerek elde ettiği gelirle iki oğlunu tıp fakültesinde okuttu.

Özgür Alantor  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Ata koştuğu sabanla tarlaları sürüp iki oğlunun doktor olmalarını sağladı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kahramanmaraş

Eşiyle 30 yıl önce Akdere Mahallesi'nden Çağlayancerit'e gelen Sakallı, o zamandan beri traktörlerin giremediği bahçe ve engebeli arazilerde atıyla çift sürüyor. Bu işten elde ettiği gelirle, iki oğlunu okutup doktor yapan Sakallı, çalışmaktan vazgeçmiyor.

Sakallı, AA muhabirine, Akdere Mahallesi'nde dünyaya geldiğini, babasının vefatının ardından ilçe merkezine yerleştiğini, atına saban alıp yevmiyeyle tarlaları sürmeye başladığını anlattı.

Yaptığı işi çok sevdiğini, her sabah erkenden kalktığını belirten Sakallı, "Atımın tımarına bakıyorum. Daha önceden tarla ve bahçesini sürdürmek isteyenleri bir sıraya alıyorum. O gün sıra kimdeyse atım ve sabanımla yola çıkıyorum. İlkbaharda işlerimiz başlar, kar yağana kadar devam eder." dedi.

İşlerinin her zaman yoğun olduğunu ifade eden Sakallı, "Traktörün gitmediği yerlerde at çalışıyor. Bahçelerde ağaçların köküne traktör zarar veriyor. Ata koşulan saban zarar vermiyor. O yüzden engebeli arazi ve bahçeleri insanlar bana atımla sürdürüyor. Atla sürüldüğünde daha verimli oluyor o yüzden atla yaptırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği gelirle oğulları Ahmet ve Veli Sakallı'yı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuttuğunu aktaran Sakallı, " İkisi de Mersin'de doktorluk yapıyor." diye konuştu.

Çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Sakallı, "Çocuklarım 'Çalışma' diyor ama ben duramıyorum. Sıhhatim yerinde, bana spor oluyor. Yaşım 67 ama genç gibi çalışıyorum." dedi.

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