Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,603.10
BTC/USDT
85,400.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, insana dair

11 yaşındaki para masa tenisçi Berra'nın milli takım mutluluğu

Kayseri'de 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ kolu dirseğinin üstünden ampute edilen 11 yaşındaki Berra Çiftçi, para masa tenisinde milli takıma davet edildi.

Muhammed Kısır  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
11 yaşındaki para masa tenisçi Berra'nın milli takım mutluluğu Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Kıranardı Şehit Zekeriya Altunok Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berra, 6 yaşında Hisarcık'ta geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki yıl önce arkadaşlarından etkilenerek masa tenisine başlayan Berra, okulunun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Demirci'nin yönlendirmesiyle katıldığı okullararası turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli masa tenisi antrenörü Halil Adak ile tanıştı.

Antrenör Adak, Berra’yı Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı’na davet ederek ona özel antrenman programları hazırladı. Berra, okuldan sonra her gün gidiş-geliş 40 kilometre yol katederek antrenmanlara devam ediyor.

"Milli takım daveti aldım, çok gururluyum"

Masa tenisçi Berra Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisine büyük bir merak duyduğunu ve spor yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Her gün düzenli olarak antrenmanlara katıldığını ve iki yıldır yoğun şekilde çalıştığını belirten Berra, şöyle konuştu:

"6 yaşında trafik kazası geçirdim ve sonrasında kolum ampute oldu. Masa tenisini arkadaşlarımdan gördüm ve çok merak ettim. Aslında başlangıçta hiçbir şey bilmiyordum ama iki yıldır oynuyorum. Elimden geldiğince antrenmanlara katılmaya çalışıyorum, ihmal etmiyorum. Azimli ve disiplinli bir şekilde çalışıyorum. Milli takım daveti aldım, çok gururluyum. Bu yolda yürümeye devam edeceğim. 2028 Paralimpik Oyunları'na da hocalarımın destekleriyle katılmayı hedefliyorum. Milli takım formasını giymek için elimden geleni yapacağım. Eminim, milli takım için oynamak çok başkadır. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için her şeyimi vereceğim"

Berra, masa tenisine başladığında tek koluyla hareketleri öğrenmekte zorlandığını belirterek, şu anda oynamanın kolay olduğunu dile getirdi.

Antrenör Adak: "Berra, sıkı ve disiplinli çalışıyor"

Antrenör Halil Adak ise Berra'nın özverili şekilde çalışmalarına devam ettiğini, masa tenisinde devamlılığın önemli olduğunu ifade etti.

Sporcusuyla ile ilgili hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Adak, şunları kaydetti:

"Berra'yı okullararası minikler müsabakasında gördüm. Görür görmez de beden eğitimi öğretmeniyle irtibata geçtim. Kocasinan Belediyesi masa tenisi salonuna ve takımına davet ettik. Her gün kendisi Kıranardı Mahallesi'nden geliyor. Berra ile ilgili en yakın hedefimiz, 2028 ve 2032 Paralimpik Oyunlar. Berra, sıkı ve disiplinli çalışıyor. Devamlılığı sürdükçe başarı gelecektir. Berra, şu anda milli takım kampına davet edildi. Tabii ki hedefimiz Berra'nın milli takım forması altında İstiklal Marşı'mızı uluslararası müsabakalarda söyletmesi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aktif iş gücü programına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Doğum yardımı ödemeleri mayısta annelerin hesaplarına yatırılacak
"Havlu parası" adı altında toplanıp DEAŞ'a aktarılan para akışı deşifre edildi
23 Nisan etkinliklerinde milli egemenlik ruhu öğrencilere aşılanacak
Martta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Ordu'da ölçüldü

Benzer haberler

ASPİLSAN Enerji, ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisinin karbon ayak izini düşürüyor

ASPİLSAN Enerji, ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisinin karbon ayak izini düşürüyor

11 yaşındaki para masa tenisçi Berra'nın milli takım mutluluğu

Kayseri'de kalp hastası çocuk, mitral kapak tamir yöntemiyle sağlığına kavuştu

Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı
"Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı

"Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı
Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü

Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet