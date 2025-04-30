Dolar
38.50
Euro
43.93
Altın
3,280.31
ETH/USDT
1,796.40
BTC/USDT
94,650.00
BIST 100
9,167.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Budapeşte’de, TPAO ve MOL Group arasında imzalanacak anlaşma için düzenlenen törene katılıyor
logo
Yaşam, insana dair

Dünya üçüncüsü down sendromlu masa tenisçi Zeynep'in yeni hedefi şampiyonluk

Zonguldak'ta olumsuz söylemlere aldırış etmeden masa tenisinde dünya üçüncülüğü elde eden down sendromlu Zeynep Tuncay, hedef büyüterek gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Kemal Bektaş  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Dünya üçüncüsü down sendromlu masa tenisçi Zeynep'in yeni hedefi şampiyonluk Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşe ve Bestami Tuncay çifti, 4 yıl önce çocukları 15 yaşındaki Zeynep'i bir spor dalıyla ilgilenmesi için yetenek taramasından geçirdi.

Masa tenisine yatkınlığı fark edilen Zeynep, pek çok kişinin, "Bir yere kadar yapabilir, fazla uğraşmayın." demesine aldırış etmeden ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu spora devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye birinciliklerinin yanı sıra geçen yıl Antalya'da düzenlenen "Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı "Trisome Oyunları"nda masa tenisinde üçüncülük elde eden Zeynep, başarısıyla göz doldurdu.

Azmi ve çalışkanlığıyla örnek olan gelişimiyle ailesi ve öğretmenleri gururlandıran Zeynep, dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Zeynep Tuncay iyi bir antrenörle çalıştığını söyleyerek, "Öğretmenime kalpten teşekkür ediyorum. Böyle devam edip şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yeliz Görgün: "Zeynep'in gelişimine yakından şahit oldum"

Karadeniz Ereğli Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yeliz Görgün, AA muhabirine, özel çocuklarla uzun vadede başarılı işler ortaya koymak istediklerini söyledi.

Bu başarıya Zeynep'le ulaşmaya yakın olduklarını belirten Görgün, "Zeynep'le özel eğitime 9 aylıkken başladık. Zeynep'in gelişimine yakından şahit oldum. 8 yaşına kadar özel eğitim devam etti. 8 yaşında da önce yüzmeyle başladık çünkü sporda kasların güçlülüğü ve gelişimi çok kıymetli. Daha sonra hareket eğitimiyle hangi branşlarda yetkinlik kazanabilir diye hareket eğitimlerine devam ettik." dedi.

Görgün, Zeynep'in masa tenisine yatkınlığının fark edilmesiyle bu alana yöneldiğini anlatarak, Türkiye'de çeşitli derecelerinin yanı sıra dünya üçüncülüğünün bulunduğunu ifade etti.

Yeliz Görgün, çocukların özel eğitim almasının, akademik başarının kıymetli olduğunu ancak 18 yaşından sonra kendi başlarına hayatlarına devam etmelerinin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı spor dalında da destekleyebilirsek onlar bazı imkanlara sahip olacak. Milli sporcu olarak 4 yıl daha devam ederse istediği bir üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) gidebilecek, devlet kadrosunda iş sahibi olacak ve ömür boyu da şeref maaşı alabilecek." diye konuştu.

Görgün, diğer çocuklara örnek ve umut olmak istediklerini dile getirerek, kendilerine destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Antrenör Ogün Sarı: "Çocuklarımızın ilerlemelerine şahit olmak heyecan verici"

Antrenör Ogün Sarı da özel çocuklarla ilgili çalışmalarının temelinde onları teşvik etmek ve örnek olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli çocuklarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılamaları, hayatlarını idame ettirebilmelerinin yanı sıra 'Toplumda biz de varız' düşüncesiyle kendilerini ispatlamalarını istiyoruz." dedi.

Sarı, bu sporla uğraşan her çocuğu başarılı saydıklarını dile getirerek, "Çünkü çocuklarımız bu sporu yaparken maddi ve manevi zorlu yollardan geçiyor. Ailesel olarak da bunların üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın spor yapmaları, bu kulvarlarda ilerlemelerine şahit olmak heyecan verici. Zeynep'in başladığı yolda ilerlemesine ve başarısına da yakından şahit olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Tuncay ise kızının hep bir spor dalıyla uğraşmasını istediklerini, yetenek taramasında masa tenisine yatkınlığının keşfedildiğini kaydetti.

Özel çocuklarla yakından ilgilenilmesi gerektiğini vurgulayan Tuncay, "Bana sürekli, 'Bir şey yapamaz, bir yere kadar yapar, çok fazla uğraşma.' denildi. Çok azmettim, kızımın yapabileceğine inandım. Böyle özel çocukların bir şeyler başarabileceğine, 'Biz de hayatın içerisindeyiz.' diyebileceklerine inandım. Bu yolda ilerlemeye devam ettik. Daha da bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük, dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Bestami Tuncay, kızıyla gurur duyduğunu, yeni dereceler elde etmek istediklerini, bunun için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Trabzon'da hassas burunlar "Maya" ve "Liya" uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 20 firma evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak
Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı

Benzer haberler

Dünya üçüncüsü down sendromlu masa tenisçi Zeynep'in yeni hedefi şampiyonluk

Dünya üçüncüsü down sendromlu masa tenisçi Zeynep'in yeni hedefi şampiyonluk

Eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, aktif sporu bırakmasının nedenlerini açıkladı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finali hazırlıklarını tamamladı

Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi

Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldiveni" geliştirdi
İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı

İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı
Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet