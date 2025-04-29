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Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

Mustafa Taş  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Taş/AA

Antalya

Fatih K. idaresindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafabey Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüste bulunan 18 Rus turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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