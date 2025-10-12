Dolar
Teknoloji, İletişimde 5G devri

Bakan Uraloğlu: Birkaç gün sonra 5G ihalesini de yaparak, ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah birkaç gün sonra 5G ihalesini de yaparak, ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız." dedi.

Hatice Diler, Meltem Yılmaz Karakurum  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Bakan Uraloğlu: Birkaç gün sonra 5G ihalesini de yaparak, ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız

Trabzon

Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Trabzon Bilim Festivali'nde yaptığı konuşmada, etkinliği ziyaret edenlerin sayısının bugün itibarıyla 200 bini geçeceğini söyledi.

Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun maketinin de etkinlik kapsamında sergilendiğine değinerek, "Orada çocuklarla sohbet ettim ve '7A'yı yapıyoruz, inşallah 8A'yı siz yapacaksınız' dedim. Çocuklar 'evet yaparız' diyorlar. Sadece bu laf, bu yaklaşım bile bence maksat hasıl olmuştur diyebileceğim Trabzon'umuz için kıymetli. Hani bunu belli bir rutine bindirip, belli bir rutinde de her sene yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, 'ulaştırma ve altyapı, bilim ve teknolojiyle hangi noktalarda buluşuyor veya buluşacak?" sorusuna ise Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Ulaştırma ve altyapıda biz öncelikle ulaşım sistemlerini akıllandırmaya başladık. Bunu kullanmaya başladık. Yani hava yolundan demir yoluna, kara yoluna, denizciliğe kadar yapay zekayı ve akıllı ulaşım sistemlerini kullanmaya başladık. Hani elle tutulur ne var dersek, mesela trenlerin elektronik ve sinyalli olarak yönlendirilmesi, hava dedin mi uçaklarda zaten neredeyse bütün sistemde akıllı ulaşım sistemlerini ve yapay zekayı kullanıyoruz. Havalimanındaki parklanmalara, uçağın hangi kapıya yaklaşacağına kadar."

Adaptif kavşaklarla ilgili yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Uraloğlu, "Kavşağı aktif olarak görüp oradaki yoğunluğa göre sinyalizasyonu çalıştıran sistemden şimdi Antalya ve İstanbul'da kuracağımız olan deneme yollarıyla, yoldaki sensörlerle beraber yol yüzey bilgisini, kaza bilgisini, akış yoğunluğunu verecek yolla beraber inşallah önümüzdeki sene onu hayata geçireceğiz. Dolayısıyla buna çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türksat 6A uydusu ile daha güçlü olduklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün bu sistemlerin yönetilmesini biz uzaydan bu sayede yapmış olacağız ve şu anda sizlerin yapmış olduğu yayınları da gerek sivil, gerek askeri haberleşme gerekse de televizyon yayıncılığı ve her türlü iletişimin sağlandığı ana bileşenlerden bir tanesidir bizim uydularımız. Dolayısıyla biz ulaştırma olarak bütün sektörlerde varız. İnşallah birkaç gün sonra 5G ihalesini de yaparak, ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştırmış olacağız."

