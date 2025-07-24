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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Roketsan ile Türksat arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokol, başta Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğini kapsıyor.

Fatma Eda Topcu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Roketsan ile Türksat arasında işbirliği protokolü imzalandı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Roketsan ile Türksat arasında gerçekleştirilen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çok sayıda protokole ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Roketsan ve Türksat arasında gerçekleşen "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü"nün imzaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törende, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından atıldı.

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Toplantıda verilen bilgiye göre, protokol, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesini, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler üretilmesini, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak AR-GE projelerinin yapılmasını, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılmasını ayrıca Milli Uzay Programı hedefleri ile uyumlu etkinliklerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türksat 7A'nın proje ve tasarım süreçlerini yürütüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 7A'nın proje ve tasarım süreçlerini yürütüyoruz. Onu da yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip onu da uzaya göndereceğiz." dedi.

İmzaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Roketsan ile Türksat arasında imzalanan protokolün önemine işaret ederek kendilerinin de bu anlaşmayı desteklediğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Roketsan standında bulunan TAYFUN BLOK-4'e dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu füzeyle ilgili, üretimi ile ilgili bilgileri aldık. Genel anlamda baktığımızda fuarda çok sayıda ürün sergileniyor. Savunma sanayisindeki ilerleme, yakalanan her gelişme, yapılan her icat ve dünyadaki ürünlerin yerlileştirilmesi ve geliştirilmesi bizler için kıymetli. Biz de buradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz, bu ürünleri ulaştırma alanında kullanıyoruz. Bu alandaki tüm yerli firmalarımızı da desteklemeye gayret ediyoruz. Biz destekledikçe onlar kendilerini geliştiriyor, sadece bizim değil, dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üretip sergileyip pazarlıyorlar."

IDEF 2025'in bu alanda önemli olduğunu dile getiren Uraloğlu, alan olarak geçen seneye göre yüzde 40 büyüme yaşandığını anlattı.

Uraloğlu, fuara çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiğini anımsatarak halka açılmasının ardından da bu yoğunluğun daha da artacağını, vatandaşların Türkiye'nin savunma sanayisinde nereden nereye geldiğini daha yakından göreceğini anlattı.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor gibi projelerde gelinen aşamaya ilişkin Azerbaycan televizyon kanalının sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bizim için ulaştırma koridorları kıymetli. Azerbaycan hem demir yolu hem kara yolu ile ilgili yapım çalışmalarını yürütüyor. Biz de Kars-Iğdır-Nahçıvan'a bu sene başlıyoruz, kredi anlaşması bitti. Nahçıvan ile Zengezur Koridoru kaldı, onunla ilgili de Azerbaycan tarafı ile Ermenistan tarafı gerekli görüşmeleri yapıyor, biz de 'bu konuda yapıcı nasıl katkı sağlarız'ın gayreti içindeyiz. Zannediyorum çok uzamadan bu da çözülecektir ve Türk dünyasına daha kestirme daha doğrudan bir koridor açmış olacağız."

Uraloğlu, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın uzaya gönderildiğini anımsatarak "Dünyada uydu üreticisi 11. ülke olduk. Sadece kendi ihtiyacımızı değil, dünyada ihtiyaç olanlara pazarlama gayreti içindeyiz. Azerbaycan'la ve farklı ülkelerle görüşmelerimiz var. Kendimiz için de Türksat 7A'nın proje ve tasarım süreçlerini yürütüyoruz. Onu da yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip onu da uzaya göndereceğiz." diye konuştu.

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