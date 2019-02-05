ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude.

Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/e0VT8OR4YE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019

Altun, Twitter'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek. pic.twitter.com/YizSkRV0Wz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019

Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Altun, "15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Aynur Ekiz

