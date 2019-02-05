Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." dedi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 05.02.2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Altun, Twitter'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Altun, "15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Aynur Ekiz

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