Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Bakan Bayraktar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
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Bayraktar'a, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında Karadeniz'de yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar, uluslararası enerji işbirlikleri ile yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin gelişmeler ve enerji gündemindeki birçok soru yöneltilecek.
Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @AACanli, @aa_finans) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.