ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Brexit sürecine değinerek şöyle dedi:

"Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz." dedi.

"Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır." dedi.

Dayton Anlaşmasına yönelik açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:

"Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi konusunda BM'nin yeniden devreye girmesi ve çok daha güçlü bir adımın atılması gerektiğini bildirdi."

Münbiç'te Amerikan askerlerine yönelik saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki saldırının, Amerika'nın çekilme kararını etkileme anlamında olabileceğini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın çekilme kararlılığını gördüğüm için terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Geri durma olursa bu DEAŞ'ın zaferi olur." dedi.

"Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'ın üzerine üzerine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz." dedi.

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