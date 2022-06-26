Dolar
16.79
Euro
17.71
Altın
1,827.30
ETH/USDT
1,240.70
BTC/USDT
21,363.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gökhan Yılmaz   | 26.06.2022
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bugün etkili olan ve devam etmesi beklenen yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman Bölge Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salı günü Madrid'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla liderler düzeyinde zirve yapılacak
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 126 bin kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi

Benzer haberler

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Genç müzisyen kemençesiyle sanatını sokağa taşıyor

Genç müzisyen kemençesiyle sanatını sokağa taşıyor
Dünya Kupası'nda kürsüye çıkan kick boksçular hedef yükseltti

Dünya Kupası'nda kürsüye çıkan kick boksçular hedef yükseltti
Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor

Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor