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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.

Gökhan Yılmaz   | 26.06.2022
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

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