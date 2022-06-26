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Karabük'te sağanak etkili oluyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Orhan Kuzu   | 26.06.2022
Karabük'te sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Orhan Kuzu - AA

Karabük

İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yenice ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Atatürk Mahallesi mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çalışmaları inceleyen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son 1 haftadır yoğun yağış yaşadığını belirterek, 2 gündür sağanağın etkisini artırdığını kaydetti.

Çaylı, ilçede yer yer heyelanların meydana geldiğini, Filyos Çayı'nda debinin yükseldiğini belirterek, Belediye olarak bir koordinasyon merkezini oluşturduklarını bildirdi.

İş makineleri ve diğer ekipmanlarla sahada olduklarını vurgulayan Çaylı, "Şu anda çok büyük bir sıkıntımız olmamasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne getireceğini tahmin edemiyoruz. İnşallah yağmur azalır, inşallah yağmur etkisini kaybeder. Ve bu sıkıntıdan bölge olarak, Batı Karadeniz Bölgesi olarak kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

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