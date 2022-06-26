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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 26.06.2022
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1028'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Evladına hasret kaldığını ifade eden Panay, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumu istiyorum. Buradan kalkmıyorum. Oğlumu, ciğerimi istiyorum. 10 yıldır oğlumdan haber alamadım. Oğlumu çok özledim." dedi.

Panay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Demir, "Evladım için buradayım. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Fatih kaç gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçan 35 evladın ailesine kavuştuğunu anımsatan Demir, bu sevinci, evlatlarına kavuşarak yaşamak istediklerini ifade etti.


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