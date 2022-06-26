SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Yalova
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.
Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.
SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.