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SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Sıtkı Yıldız   | 26.06.2022
SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.

Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

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