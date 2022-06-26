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Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram   | 26.06.2022
Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Amirliğine bağlı 5 itfaiye, ilçe belediyelerinden su tankerleri ve iş makineleri yönlendirildi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 uçak ve 3 helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık 85 hektar alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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