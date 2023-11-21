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Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin tahliye edilen personelinden Azerbaycanlı Ümit Hasanov, yaşadıklarını paylaştı.

Onur Orhan, Ömer Faruk Cebeci, Ömer Ürer  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Zonguldak

Hasanov, gazetecilere, geminin fırtına nedeniyle ortadan bölünüp sürüklenmeye başladığını, hayatta kaldıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Gemi devrilseydi suyun içinde kalıp oradan çıkamayacaklarını anlatan Hasanov, "Hemen dalış elbiselerini giydik. Köprü üstüne çıkarak Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğe SOS sinyali verdim. Hiç kimse orada yardım edemezdi, mümkün olan bir şey değildi. Çok zor durumlarda kaldık, kurtulduk." diye konuştu.

Fırtına sırasında yardım istemek için video çektiğinin hatırlatılması üzerine Hasanov, şunları kaydetti:

"Kaza geliyorum demez. Şanslıyız da kurtulduk. Sağız, şükür Allah'a. Açıkta batan geminin sadece anonsunu duyduk. Gemi ortadan kırıldı, diğer taraf koptu gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Çok güçlü rüzgar vardı, ben böyle dalga görmedim. 12 metre dalga vardı denizde. Vardiyadaydım. Dümendeydik, gemi ortadan kırıldı. Batıp gidersek bulsunlar bizi diye videoyu çektim. SOS sinyali verdim, yakındaki gemiler duydu, hiçbiri yardıma gelemedi. Çok büyük rüzgar, dalga vardı. Olmadı. Sonra da dalış elbisemi giydim, adamlara yardım ettim."

Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.

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