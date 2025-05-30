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Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararı Resmi Gazete'de

Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.

Semih Erdoğdu  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Hakkari ve Zonguldak'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hakkari ve Zonguldak illerinde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına karar verildi.

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